La Polisportiva Valmadrera ringrazia i dirigenti e premia il dottor Volpi

Ospite d'eccezione alla cena della Polisportiva Valmadrera svoltasi venerdì sera al "Cielo e Terra" per ringraziare dirigenti, sponsor e allenatori, durante la quale è stato presentato l'album delle figurine con quasi 600 atleti tra calcio, volley e basket.

Alla serata ha infatti partecipato Piero Volpi, leggenda della Calcio Lecco anni '70 e ora stimato chirurgo ortopedico all'Humanitas. L'ex libero ha ricevuto nell'occasione una copia del libro Per sempre Blucelesti da Fabio Corti (suo compagno di squadra al Lecco e storico allenatore del Valmadrera) e Fabio Cardinio, responsabile della scuola calcio a Valmadrera e capitano del Lecco, citato a sua volta nel libro. Volpi ha ricevuto anche una tuta della Polisportiva come ringraziamento per i tanti ragazzi della prima squadra che segue da un punto di vista medico, e ha ricordato i suoi trascorsi nel Lecco.

Presenti anche i Bindun

Altro ospite Romano Parnigoni, storico presidente dei Bindun, associazione di solidarietà che ha visto Beppe Bergomi e Beppe Baresi più volte presenti a Valmadrera, e legato da amicizia con numerosi esponenti della Polisportiva.

Durante la serata sono stati ricordate alcune figure importanti per Valmadrera quali il presidente Carlo Tavecchio, l'imprenditore Natale Dell'Oro e il mister del volley Marco Perego. Celebrati nell'album di figurine anche Lidia Consolini, dalle giovanili Polisportiva all'Inter e alla nazionale Under 16, e Salvatore Elia, esterno alto dell'Atalanta, quest'anno a Palermo in serie B.

Elia è cresciuto nella scuola calcio valmadrerese e ha donato la sua maglia, che all'asta è stata aggiudicata dal sindaco Antonio Rusconi. La maglia della nazionale campione del mondo di volley di Simone Anzani è andata invece all'ex portiere Marco Adamoli.