Gli agenti della Polizia locale Alto Lario abilitati anche al primo soccorso

Gli agenti del Corpo di Polizia locale associata Alto Lario (Colico, Dervio, Dorio, Valvarrone e Sueglio) formati sotto l'aspetto del primo soccorso. Si sono conclusi infatti l'addestramento e la formazione del personale, svolti grazie alla preziosa, generosa e incondizionata collaborazione della Sezione di Colico della Croce rossa italiana.

In particolare otto operatori di Polizia locale sono stati addestrati a prestare un primo soccorso sanitario in qualsiasi ambito d'intervento, a praticare la rianimazione cardiopolmonare e soprattutto a utilizzare i defibrillatori di cui sono stati dotati tutti i veicoli di servizio, tre strumenti appena acquistati altamente avanzati, portatili e completamente automatici, che saranno al seguito degli operatori in ogni contesto.

Il progetto implementa notevolmente l'importante rete di cardioprotezione del territorio in cui crede fortemente l'Amministrazione di Colico, e che vede la Polizia locale protagonista di un presidio del territorio a 360 gradi volto anche alla tutela della salute dei propri cittadini.