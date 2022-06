Più agenti per le strade di Lecco: candidature aperte, se ne cercano altri tre

La Polizia Locale di Lecco vuole diventare più grande. Il Corpo che fa riferimento al Comune di Lecco cerca “tre nuovi agenti per ampliare il suo organico, da assumere attraverso procedure di mobilità tra enti”. Nello specifico, l'avviso disponibile da oggi, 17 giugno, sul portale istituzionale nella sezione dedicata ai concorsi (raggiungibile a questo collegamento), prevede l’assunzione tramite mobilità esterna di 3 agenti di polizia locale a tempo pieno e indeterminato, inquadrati in categoria giuridica C.

Le domande dovranno pervenire entro lunedì 18 luglio, complete degli allegati richiesti, attraverso il portale telematico del Comune di Lecco https://lecco.comune-online.it, sezione concorsi, con autenticazione mediante Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta d'identità elettronica).