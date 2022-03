Valmadrera: Polizia Locale e Anagrafe si spostano nell'ex Ubi Banca

Polizia Locale e Anagrafe di Valmadrera traslocheranno. Durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 21 marzo è stata approvata la mozione presentata dal Gruppo consiliare "Lega per Salvini premier". Il sindaco Antonio Rusconi, poco prima del voto favorevole, ha “iniziato con una battuta: ho rilasciato mesi fa numerose dichiarazioni in cui ufficializzavo l'interesse dell'amministrazione comunale allo spostamento dell'Ufficio anagrafe - stato civile e dell'Ufficio della Polizia Locale nei locali lasciati liberi” da Ubi Banca “a seguito di fusione” con Intesa San Paolo, “per cui non posso non essere d'accordo con la mozione, con il limite delle minori entrate per l'affitto (spese correnti che mettono in difficoltà tutti i Comuni) e dei costi per l'allestimento degli uffici”.

Rusconi ha precisato di essere d'accordo anche “con l'emendamento presentato dal capogruppo Colombo perchè, conoscendo numerose amministrazioni comunali, poche strutture hanno già spazi adeguati come Valmadrera”.

La mozione della Lega

I consiglieri del Gruppo "Lega Salvini Premier Valmadrera" Alessandro Leidi, Elio Bartesaghi e Sara Frusca avevano considerato che i locali al piano terra del Palazzo Comunale in precedenza occupati in locazione (ex banca) sono stati liberati e risultano attualmente vuoti; che gli uffici di Anagrafe e Stato Civile e della Polizia Locale sarebbero di piu? agevole accesso per la cittadinanza se collocati al piano terra e se avessero un’entrata dedicata; che gli uffici di Anagrafe e Stato Civile e della Polizia Locale si trovano attualmente in locali sottodimensionati per l’afflusso quotidiano di utenti e la gestione ottimale dei servizi offerti. Contestualmente era stato chiesto “lo spostamento dei suddetti uffici nei locali sopraccitati”.