In Valsassina si cercano agenti per rinforzare la Polizia Locale

La Polizia Locale valsassinese aspetta due nuovi agenti. Come scritto all'interno dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine settembre, è stato bandito il concorso per integrare l'organico dell'Altopiano Valsassina. Nello specifico verranno assunti un agente a 36 ore settimanali e un altro agente a 18 ore settimanali, ovvero con contratto part time. Il concorso è stato bandito tramite la Provincia di Lecco e la domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente attraverso il servizio relativo alle istanze online. Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è fissato nel 20 ottobre.

Agente di Polizia Locale in Valsassina: stipendio e requisiti

Il trattamento economico è previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali per la categoria C1, livello base (36 ore settimanali) ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. Lo stipendio è formato da vari elementi: stipendio tabellare iniziale lordo annuo per 20.344,07 euro, indennità di comparto lorda annua di 549,60 euro, tredicesima mensilità, altri benefici contrattuali, se dovuti, ed eventuali quote di assegno per nucleo familiare a norma di legge.

I partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: