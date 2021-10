Il sindacato di Polizia chiede più tutele, uomini e mezzi: oggi l'assemblea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nella mattinata di mercoledì 27 ottobre presso la Questura di Lecco è stata convocata l'Assemblea Generale Provinciale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), già da diversi anni, il più rappresentativo, a livello provinciale, dei lavoratori della Polizia di Stato.

Hanno preso parte all'assemblea, in presenza ridotta, nel rispetto delle norme anticovid, il Segretario Generale Provinciale di Lecco e Consigliere Nazionale del S.I.A.P. Pierluigi Danza e si collegheranno alla videoconferenza per un breve saluto di indirizzo il Segretario Generale Nazionale Giuseppe Tiani, impegnato in prima persona nei lavori relativi al rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro delle Forze di Polizia ed il Segretario Nazionale e Segretario Generale di Milano Enzo Delle Cave, anch'esso impegnato in numerose assemblee presso i vari Commissariati di P.S. della città metropolitana di Milano.

Questa è la prima di altre assemblee che verranno indette nelle prossime settimane sui vari posti di lavoro della provincia di Lecco a partire dalla Sezione Polizia Stradale del capoluogo, per proseguire alla Sottosezione di Bellano e terminare presso la Polfer di Lecco.

Si discuterà delle fasi finali del "nuovo" Contratto Nazionale di Lavoro dei Poliziotti per gli anni 2019/2021, ormai in scadenza e di alcune tutele sanitarie e legali rivendicate, ormai da molti anni, dai rappresentanti dei lavoratori di Polizia, ormai necessarie ed improcrastinabili, per la tutela dei lavoratori delle Forze di Polizia, impegnati, da sempre, a fronteggiare i problemi relativi all'ordine pubblico, nella gestione degli immigrati e dei profughi, nel garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della legalità e, nell'ultimo anno e mezzo, impegnati in prima linea, nell'affrontare la terribile pandemia che ha colpito il Paese e salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti i cittadini.

Nelle varie assemblee sui luoghi di lavoro, verranno anche affrontati i problemi locali che affliggono la categoria: la scarsità di uomini e mezzi, soprattutto alla Polizia Stradale, impegnata nella tutela degli automobilisti ed a vigilare sul rispetto delle norme di circolazione, visto anche il temuto aumento del traffico veicolare da parte delle persone che, a causa dei timori legati alla pandemia ed alla riduzione dello "smart working", non hanno pienamente ripreso a fare uso dei mezzi pubblici. Alla temuta riduzione dell'organico nei posti di lavoro della Provincia, legato all'inevitabile pensionamento del personale nei prossimi anni ed alla richiesta di nuove assunzioni per ripianare gli organici, anche a livello locale.

Abbiamo, infine, da poco, appreso dai Vertici Nazionali delle OO.SS. più rappresentative, impegnati nelle fasi di rinnovo del contratto che indiranno azioni di protesta, nell'ipotesi in cui non siano eliminate, nella prossima legge di bilancio, le gravissime e pesanti sperequazioni tra le Forze di Polizia ad ordinamento civile, militari e vigili del fuoco, in tema pensionistico e previdenziale, per la non corretta applicazione dell'articolo 54 del DPR 1092/73 da parte dell'INPS che - nei fatti e nelle scelte - ha diviso nettamente il Comparto Sicurezza da quello della Difesa.

Si ringrazia per l'attenzione e per la divulgazione che si vorrà dare e si resta a disposizione ai numeri e ai contatti sotto indicati.

Pierluigi Danza

Segretario Generale Provinciale Siap Lecco