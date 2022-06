Pompieri al lavoro in Brianza: salvato un cerbiatto, spento un incendio

Dopo le corse di domenica 5 giugno, un'altra giornata d'intenso lavoro per i pompieri lecchesi. Nel corso della mattinata di lunedì 6 i vigili del fuoco sono tornati in campo per portare avanti le opere di messa in sicurezza degli alberi in città dopo il maltempo di ieri: tanto il "verde" che è stato rovesciato all'interno dei centri urbani lecchesi, tra alberi spezzati e non solo. Necessario, quindi, intervenire in maniera capillare per limitare i possibili danni ad abitazioni private e arredo urbano.

Salvato un cerbiatto, spento un incendio

Non solo: intorno alle 12.30 i pompieri si sono portati a Robbiate per soccorrere un cerbiatto rimasto incastrato con la testa in una recinzione. Quest'ultima è stata tagliata con le cesoie e l'animale è stato così tratto in salvo. Intorno alle 17, invece, i vigili del fuoco hanno raggiunto Casatenovo per sedare l'incendio scoppiato all'interno di un appartamento, evitando danni peggiori: in loco l'autopompa dal Distaccamento volontari di Merate e dal Comando provinciale di Lecco, piazza Bione.