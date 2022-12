È Natale: i pompieri consegnano i regali ai bambini in ospedale

È Natale! I più fortunati lo vivono in famiglia, in un clima gioioso, ma non è così per tutti. Purtroppo lo sanno bene anche i bambini ricoverati all'interno del reparto di Pediatria dell'ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco, costretti a saltare uno dei giorni più attesi dell'anno in via dell'Eremo. Durante la Vigilia si è potuto ripetere un momento toccante: dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni per il Covid-19, i vigili del fuoco, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo, sono riusciti a tornare a fare visita ai bimbi, portando in visita l'eroe per eccellenza. Babbo Natale ha consegnato loro dei pensierini e dei dolcetti al personale sanitario in servizio.

Babbo Natale ha poi fatto tappa in pronto soccorso, consegnando dei panettoni ai dipendenti dell'Asst Lecco. “Si approfitta per portare gli auguri di Buona Natale alla popolazione da parte del personale del Comando di Lecco”, scrivono i pompieri in una breve nota.