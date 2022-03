Da Lecco arrivano 24 pompieri volontari in più per la Lombardia

Tempo di prove d'esame per gli aspiranti pompieri. All'interno del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, rintracciabile in piazza Bione, si sono svolti gli esami finali per il corso Tpss (tecniche di primo soccorso sanitario) . Il corso, svolto nelle giornate precedenti presso i distaccamenti volontari provinciali insieme agli istruttori regionali, ha consentito di formare ben 24 pompieri volontari.

Il corso Tpss

Il corso prevede l'insegnamento delle manovre di rianimazione, sia adulta che pediatrica, la movimentazione con presidi sanitari, più tutta la formazione sulle medicazioni necessarie per lenire le ustioni rimediate all'interno di scenari traumatici.