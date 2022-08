Struttura in stato di "deterioramento": stop ai camion sul ponte di Sueglio

La struttura sulla SP67 a Sueglio è in stato di deterioramento, stop ai mezzi con massa superiore a 3,5 tonnellate. Oggetto del provvedimento della Provincia di Lecco è il ponte a scavalco della Valle del Sales all'altezza del pk 1+700.

A seguito di segnalazione del Comune di Sueglio, i tecnici provinciali hanno effettuato un sopralluogo di controllo nel corso del quale è stato riscontrato un deterioramento delle condizioni di conservazione della struttura, in particolar modo derivante "dall'ampio distacco di porzioni del calcestruzzo copriferro dalle travi del solaio e dalle pile di

sostegno, oltre alla consistente ossidazione dei ferri di armatura scoperti" come riporta l'ordinanza n° 33/2022.

Primo stop a inizio 2022

A inizio anno si era già provveduto a limitare il transito ai veicoli o complessi di veicoli aventi massa superiore a 20 tonnellate. Dalle successive verifiche specialistiche condotte dall'ingegnere Stefano Branchini, incaricato dalla Provincia di Lecco per lo sviluppo progettuale degli interventi di rinforzo strutturale del ponte di Sueglio, sono emerse ulteriori carenze dovute alla vetustà dei materiali esposti alle condizioni ambientali e agli agenti atmosferici, tali da richiedere provvedimenti volti alla riduzione delle azioni di carico sull'intera struttura per prolungarne la fruibilità.

Per questi motivi la Provincia ha emesso una nuova ordinanza per ridurre il limite di massa a 3,5 tonnellate, prescrivendo un distanziamento minimo obbligatorio di 30 metri ai veicoli in transito sulla struttura. La limitazione è entrata in vigore martedì 9 agosto alle ore 12 e lo sarà fino a successiva revoca.