Il Ponte di Sueglio chiude tre settimane per interventi strutturali

La Provincia mette mano al ponte di Sueglio, che necessita di un intervento per migliorare la sicurezza.

Lunedì 7 novembre prenderanno il via le opere di rinforzo strutturale delle parti in calcestruzzo armato della struttura di Sueglio (Valle dei salici), che richiederanno la chiusura totale al transito della Strada provinciale 67 dir. III per tre settimane dal 14 novembre al 2 dicembre.

L'opera, dal valore complessivo di 150mila euro, è finanziata interamente con risorse proprie della Provincia di Lecco, che ha deciso di intervenire in risposta a una specifica richiesta del Comune di Sueglio.

Le attività di verifica e di progettazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del ponte sono state affidate negli scorsi mesi a un professionista esterno. Il progetto redatto individua le lavorazioni necessarie per avere un manufatto efficiente e sicuro.

"Limiteremo i disagi alla popolazione"

"Abbiamo deciso di destinare parte dell'avanzo di amministrazione per un intervento non più rinviabile - commenta il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - Per questo ringrazio il consigliere delegato al Bilancio Davide Ielardi e gli uffici per il prezioso lavoro di ricerca delle risorse. Ho molto apprezzato lo spirito collaborativo dell'amministrazione comunale di Sueglio, con la quale abbiamo definito tempi e modalità della chiusura della strada provinciale, per cercare di contenere i disagi alla popolazione e alle attività del paese".

"Abbiamo segnalato la necessità e l'urgenza di intervenire sul ponte con un intervento significativo - aggiunge il sindaco di Sueglio Sandro Cariboni - e vedo con piacere che la Provincia è riuscita a trovare le risorse necessarie. Siamo consapevoli dei disagi per la popolazione, che abbiamo cercato di contenere concordando con la Provincia di effettuare i lavori in un periodo di bassa stagione. Come Comune cercheremo di aiutare le attività maggiormente coinvolte dalla chiusura della strada. È un sacrificio che dobbiamo fare tutti, per avere una infrastruttura più sicura ed efficiente".

(nella foto l'incontro per il ponte di Sueglio)