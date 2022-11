Ponte Vecchio, si cambia: strada aperta anche nei giorni di festa

Il ponte Vecchio riapre in uscita, anche durante i giorni di festa. È la novità annunciata dall'assessore alla mobilità Renata Zuffi durante la seduta del Consiglio comunale di lunedì 28 novembre. Sarà una riapertura pro tempore: dal 3 dicembre all'8 gennaio, dalle 15 in avanti sia il sabato che la domenca. Alla mattina, invece, non si potrà entrare in città utilizzando l'antico viadotto Azzone Visconti.

Nel corso del primo mese di sperimentazione, partita il 24 ottobre, spesso si sono registrati forti disagi nelle serate dei fine settimana, con più di mezz'ora necessaria per uscire dal capoluogo. Al momento la sostanziale modifica dell'ordinanza viabilistica non è ancora stata messa su carta, ma il tutto dovrebbe avvenire nel giro di poco tempo.

La nuova rotonda sul lungolago di Lecco

In allegato, sempre l'assessore ha fatto sapere che in via di costruzione la nuova rotonda all'incrocio tra le centralissime via Costituzione e via Leonardo da Vinci, che renderanno possibile l'eliminazione dei semafori e dovrebbero fluidificare il traffico in transito nella zona. Tema, questo, che era stato oggetto di una petizione lanciata qualche settimane fa da Giacomo Zamperini, capogruppo di Fratelli d'Italia.