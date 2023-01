Ponte Vecchio, si torna indietro: nei fine settimana solo a piedi

Festività passate, ordinanza scaduta: il ponte Vecchio torna all'antico. Antico per modo di dire, diciamo al recentissimo autunno. Dopo l'ordinanza emanata ad hoc per il periodo di grande afflusso a Lecco e la riapertura della Strada Statale 36 racc, il sabago e la domenica il viadotto tornerà a essere aperto solamente al traffico pedonale e dei veicoli leggeri: il Comune, dati alla mano, ritiene che la realizzazione della nuova rotonda sul lungolago stia dando una grande mano alla fluidificazione della circolazione - come abbiamo riscontrato -, di conseguenza è stata confermata la decisione di tornare al piano originario stilato a Palazzo Bovara.

Nel corso del primo mese di sperimentazione, partita il 24 ottobre, spesso si sono registrati forti disagi nelle serate dei fine settimana, con più di mezz'ora necessaria per uscire dal capoluogo; allora, però, la sopracitata rotonda non era ancora stata realizzata.

La nuova rotonda sul lungolago di Lecco

Ai tempi l'assessore Renata Zuffi aveva reso nota proprio la costruzione della nuova rotonda all'incrocio tra le centralissime via Costituzione e via Leonardo da Vinci, che ha reso possibile l'eliminazione dei semafori con l'intento di fluidificare il traffico in transito nella zona. Tema, questo, che era stato oggetto di una petizione lanciata mesi fa da Giacomo Zamperini, capogruppo di Fratelli d'Italia. E un'altra ne nascerà in piazza Manzoni.