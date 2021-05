Spettacolare posa di condotte nel lago per unire la fognatura di Oliveto a Valmadrera

Tubi della fognatura nel lago per far viaggiare le acque reflue lungo un tratto complessivo di 13 chilometri. È in corso di svolgimento l'intervento per il collegamento della fognatura di Civenna, Oliveto Lario e Valbrona con il depuratore di Valmadrera. Si tratta di un'opera impegnativa, a cura di Lario Reti Holding.

In questi giorni in tanti hanno notato la presenza di barche e imbarcazioni adibite al trasporto dei vari tubi collettori nel tratto di lago tra il Moregallo e la Poncia di Abbadia Lariana, dove è in corso la posa di condotte sublacuali.

L'intervento, scattato a febbraio 2021 e con scadenza dicembre 2022, servirà a risolvere l'annoso problema della raccolta e della depurazione degli scarichi provenienti dai comuni della sponda occidentale del ramo lecchese e vede la collaborazione delle Provincie di Lecco e di Como. I reflui saranno collettati verso l'impianto del Rio Torto a Valmadrera.

In questa fase si sta ultimando un tratto di circa otto chilometri, nove stazioni di rilancio intermedie e il tratto terminale del collegamento. I Comuni interessati dai lavori sono quattro: oltre a Civenna, Valbrona, Oliveto Lario e Valmadrera, anche Mandello (per via della località Moregallo).

