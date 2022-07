Si tratta di una proposta che vuole arricchire il bagaglio esperienziale di tutti i bambini e ragazzi delle scuole primarie della città: in un tempo extrascolastico verranno proposte iniziative di diversa natura (musicale, culturale, teatrale, sportiva ecc) con lo scopo di accompagnare alla scoperta di sé e di tutti quei talenti che, se adeguatamente stimolati, possono emergere con più facilità. L'attività di post scuola partirà lunedì 3 ottobre e seguirà il calendario scolastico.

Il servizio si svolgerà nelle scuole primarie e nei seguenti giorni:

“G. Oberdan" lunedì, martedì e giovedì

“C. Battisti" lunedì, martedì e giovedì (POSTI ESAURITI - le nuove istanze verranno messe in lista d'attesa)

"G. Carducci" lunedì, mercoledì e giovedì

“Santo Stefano” martedì mercoledì e venerdì

“E. De Amicis” lunedì, mercoledì e venerdì

Sarà assicurata per 3 giorni settimanali, ma si potranno frequentare a scelta uno, due o tre pomeriggi nella fascia oraria 16 – 18 (tranne che per la De Amicis i cui orari sono: lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17, venerdì dalle 12 alle 16).

I criteri di priorità d’accesso saranno:

alunni con entrambi i genitori lavoratori o famiglie monogenitoriali con genitore lavoratore;

alunni residenti a Lecco

ordine cronologico di ricezione della domanda.

Contributo economico

Verrà richiesto un contributo quadrimestrale di 120 € per 1 figlio, di 200 € per 2 figli, di 240 € per 3 o più figli.Per i non residenti: 160 € per 1 figlio, 240 € per 2 figli, 280 € per 3 o più figli.

La frequenza di 1 o 2 pomeriggi non comporterà una minore quota di contribuzione.

Termine e modalità di pagamento

Le modalità di pagamento verranno comunicate a seguito dell'accettazione dell'iscrizione.

Termine iscrizione

Considerato l'elevato numero di richieste è consigliabile effettuare l'iscrizione il prima possibile.

L' iscrizione è possibile esclusivamente online a questo link.