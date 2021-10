C'è lo sciopero nazionale: posticipata a martedì la chiusura della galleria Tre Madonne

I lavori non partiranno lunedì. Mattia Micheli: "Abbiamo voluto tutelare i lavoratori e gli studenti che a causa della chiusura della strada provinciale dovranno servirsi del trasporto pubblico locale"

La galleria Tre Madonne chiuderà, ma non da lunedì. L'inizio dell'intervento - che porterà all'interdizione del tratto di strada Provinciale 72 fra Varenna e Bellano per almeno 40 giorni - nel tunnel è stato infatti posticipato a martedì 12 ottobre dalle ore 9, per ridurre i già grossi disagi alla cittadinanza.

Lo ha comunicato la Provincia di Lecco. "La decisione - spiega il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - è stata presa, sentito il Prefetto di Lecco e la dirigente dell'Istituto scolastico di Bellano, per ridurre i prevedibili disagi conseguenti allo sciopero dei trasporti a livello nazionale, previsto dalle 21 di domenica 10 alle 21 di lunedì 11 ottobre. Perciò abbiamo voluto tutelare i lavoratori e gli studenti che a causa della chiusura della strada provinciale dovranno servirsi del trasporto pubblico locale".

L'intervento

L'intervento che inizierà martedì prevede la manutenzione straordinaria della galleria a Bellano lungo la strada SP72 in direzione Varenna. Si tratta di un punto cruciale della viabilità, in una zona teatro nel recente passato di episodi di dissesto idrogeologico che hanno interessato la strada.

Previsto, nel dettaglio, la parziale rettifica in allargamento della sezione della galleria, il consolidamento strutturale e il potenziamento della parte impiantistica.