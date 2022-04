Posti di lavoro: cercasi personale viaggiante per la navigazione del Lago di Como

Cercasi marinai e personale viaggiante per lavorare sui battelli che solcano il Lago di Como. La Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como - Direzione di esercizio Lago di Como - ha infatti reso noto che a inizio maggio procederà all’avvio di selezioni esterne per assunzioni di personale a tempo determinato nella qualifica di Marinaio - settore Personale Viaggiante, da impiegare presso varie sedi di servizio della Navigazione Lago di Como. Il periodo di assunzione riguarda l'anno 2022: da metà maggio a fine ottobre.

Per quanto concerne i requisiti, è richiesto il possesso del Libretto di Navigazione per il personale navigante in acque interne di 1^ categoria in corso di validità (requisito necessario per essere imbarcati a bordo della flotta). Il Libretto di Navigazione citato si acquisisce presso gli Uffici della Motorizzazione civile dove è presente un Ufficio della Navigazione Interna. Se non disponibile, il libretto dovrà essere acquisito entro la data della eventuale assunzione.

Gli interessati potranno inoltrare apposita richiesta compilando l’apposito form sul sito della Gestione Governativa laghi alla sezione “lavora con noi” https://www.navigazionelaghi.it/lavora selezionando il lago di Como e l’area Naviganti, oppure inviando una mail alla Direzione di Como al seguente indirizzo: navicomo@navigazionelaghi.it Per ulteriori informazioni ci si può anche rivolgere a: Navigazione Lago di Como, Direzione di esercizio, telefono: 031579211.