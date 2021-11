Il Centro per l'impiego verrà potenziato con 42 nuovi operatori

Il Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego, in fase di attuazione, prevede l'inserimento dei vincitori dei concorsi regionali indetti per rafforzare gli organici degli uffici territoriali.

Nel mese di dicembre si completerà dunque l'iter di inserimento di 42 nuovi operatori che andranno a potenziare l'organico dei Centri per l'impiego di Lecco e Merate.

Orari più ampi

La Provincia di Lecco ha deciso di ampliare temporaneamente l'orario di apertura al pubblico del Centro per l'impiego di Lecco (corso Matteotti, 3/B), che dal 1° dicembre fino a nuova comunicazione sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.15.

Restano invariati gli orari del Centro per l'impiego di Merate: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e mercoledì dalle 14 alle 17.30.

"Più possibilità di scelta"

"L'ampliamento dell'orario di apertura del Centro per l'impiego di Lecco - spiega il consigliere provinciale delegato Giuseppe Scaccabarozzi - rappresenta una notizia positiva per l'utenza, che avrà più possibilità di scelta durante la settimana. Questo orario ha carattere di temporaneità, in attesa della nuova organizzazione degli spazi che ospiteranno l'intero contingente di personale assunto".

Recapiti

In osservanza alla normativa anti Covid-19, l'accesso alle sedi di Lecco e Merate è possibile soltanto su appuntamento contattando i seguenti recapiti:

Centro per l'impiego di Lecco

Telefono 0341 295448 - 295485 - 295586

Email: centroimpiego.lecco@provincia.lecco.it

Centro per l'impiego di Merate

Telefono 0341 295702 - 295706

Email: centroimpiego.merate@provincia.lecco.it.