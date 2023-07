Prezioso servizio pre e post scuola per le famiglie dell'Oggionese

Una mano ai genitori e alle famiglie degli alunni. Per l'anno scolastico 2023/24 i Comuni di Oggiono, Dolzago, Ello e Annone Brianza, in accordo con Ics "M. D'Oggiono" e in collaborazione con Impresa Sociale Girasole, propongono l'attivazione del servizio pre e post scuola destinato agli iscritti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell'Ics "M. D'Oggiono" e del plesso dell'Infanzia di Annone.

I servizi di pre e post scuola consentono alle famiglie conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura dei minori. Le attività si svolgeranno all'interno della scuola e in spazi idonei messi a disposizione dall'istituzione scolastica o dal Comune di riferimento, dove bambini e ragazzi potranno divertirsi con attività e momenti di gioco libero sotto la supervisione di figure professionali, prima e/o dopo l'orario scolastico.

Il servizio sarà attivo da ottobre 2023 e seguirà i seguenti orari: pre-scuola: tutte le mattine dalle 7.40 alle 8.15/30; post-scuola: quattro giorni a settimana (in concomitanza con i rientri) dalle 16 alle 17.

Per iscriversi è necessario compilare il seguente form entro il 10 luglio 2023, al termine del quale seguiranno maggiori dettagli per gli iscritti. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a coordinatore.aes@impresasocialegirasole.org.