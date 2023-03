Concorso "Disegniamo la natura", lupi e orsi portano i premi ai bambini

Concorso online "Disegniamo la natura", il Wwf consegna i premi ai vincitori. Sono stati ben 604 i disegni partecipanti al concorso di pittura online per bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado organizzato dall'associazione ambientalista. Sessanta i selezionati per la fase finale, quindici i premiati e altrettanti i segnalati dalla Giuria.

Numeri importanti per il concorso lanciato dal Wwf in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, sul tema dei grandi carnivori che stanno tornando sulla catena alpina, lupi e orsi in particolare.

Opere esposte in piazza Garibaldi

Sabato, in occasione dell'evento internazionale Earth Hour-L'Ora della Terra, Wwf Lecco ha organizzato un tavolo in piazza Garibaldi a Lecco con l'esposizione di tutte le opere vincitrici, i cui piccoli autori si sono aggiudicati ciascuno un'iscrizione annuale al Wwf, una copia del volumetto Gismund e gli altri nato dalla collaborazione tra Wwf e Parco Regionale Monte Barro, e un dolcissimo uovo di Pasqua targato Wwf.

I primi dieci classificati di ogni categoria riceveranno anche l'attestato digitale di partecipazione, realizzato appositamente per il concorso.