“Continuo impegno per la scienza”: Telethon premia gli Alpini di Valmadrera

Giusta premiazione per gli Alpini di Valmadrera. Prima dell'ultima seduta del Consiglio comunale di Valmadrera Gerolamo Fontana, delegato Telethon per la provincia da oltre 25 anni, ha consegnato un segno di gratitudine a Mario Nasatti, capogruppo del locale Gruppo, “per l’impegno continuo a favore della scienza, delle risposte a queste malattie terribili, di sostegno e speranza alle famiglie”. “Oggi, grazie a Telethon è possibile dare risposte più efficaci alle malattie genetiche rare e la Provincia di Lecco, come può ben testimoniare Gerolamo Fontana, anima del Comitato, è una vera e propria eccellenza a livello nazionale”, ha spiegato il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi nell'introdurre il “momento di gratitudine e di ringraziamento”.

Telethon Lecco: nel 2019 raccolti 320mila euro

Fontana ha poi spiegato che oggi, grazie alla ricerca finanziata da Telethon, “sono ottomila le malattie rare riconosciute e alcune di queste, un tempo inguaribili, oggi si possono combattere e curare”. Il delegato ha poi sottolineato la volontà di battere il record di raccolta che risale al 2019 e ammonta alla cifra monstre di 320mila euro. Renato Milani, presidente di Telethon Lecco, ha successivamente evidenziato “il valore del volontariato”, mentre Mario Nasatti sottolineato come sia “un dovere per gli Alpini fare volontariato per chi ha bisogno”.

A seguire è avvenuta la consegna della targa con la scritta “Ai favolosi Alpini di Valmadrera - Un grazie di cuore” e la foto con tutto il Consiglio Comunale.