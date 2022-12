Alla Città di Lecco va “il premio Nobel per la Viabilità”

Sono mesi tosti per la viabilità di Lecco. Prima il discusso riordino tra il ponte Vecchio e il ponte Nuovo, con relative fasce orarie poi ampliate nei giorni festivi, poi la rotonda messa tra viale della Costituzione e via Leonardo Da Vinci che ha dato risposte assolutamente positive, infine la frana che si è abbattuta lungo la Strada Statale 36 rac: qui si è passati dal senso unico alternato - anche in questo caso regolato dalle fasce orarie - per i mezzi pesanti lungo la vecchia Lecco-Ballabio alla cancellazione delle stesse con la non fortunatissima istituzione della circolazione regolata dai movieri. Per fortuna sono arrivate le vacanze invernali a dare un po' di respiro a cittadini, lavoratori e turisti, con la percepibile riduzione del flusso di veicoli in transito da e per la città capoluogo.

Viabilità a Lecco: un cartellone assegna il premio Nobel

Forse i giorni più leggeri di Natale e Santo Stefano avranno invece ispirato l'ideatore o l'ideatrice del cartello pubblicitario posizionato martedì mattina in via Pasubio. "Assegnato il premio Nobel per la viabilità alla Città di Lecco - Italy" da parte della Stockholm University: ovviamente una boutade associata all'effige di Alfred Nobel, a cui sono intitolati i cinque riconoscimenti di valore mondiale che vengono conferiti annualmente dal 1895 ai giorni nostri per la Pace, la Letteratura, la Medicina, la Fisica, la Chimica e l'Economia. Da oggi c'è, ironicamente parlando, anche quello alla Viabilità.