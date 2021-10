Il progetto di vigilanza sul lago è un esempio: premio internazionale per la Polizia locale Alto Lario

Prestigioso riconoscimento di respiro internazionale per la Polizia locale associata Alto Lario.

Il 21 ottobre, a Nizza, nell'ambito della conferenza internazionale "Sicurezza, democrazia e città", organizzata dal Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, è stato conferito un prestigioso riconoscimento al Corpo di Polizia locale che serve Colico, Dervio, Dorio, Sueglio e Valvarrone per avere, in sinergia agli altri comuni e alla capofila Como, dato vita a un innovativo progetto di vigilanza integrata del lago denominato "Smart Insubriae".

Soddisfazione è staat espressa dal sindaco Monica Gilardi e dal comandante della Polizia Locale Edoardo Di Cesare: "Il progetto, sottoscritto dal Comune di Colico che ha messo a disposizione il natante della Polizia locale e il relativo equipaggio per la vigilanza lacuale dell'intero Lago di Como, in seguito alla candidatura su segnalazione di Regione Lombardia, è stato premiato come terzo classificato e riconosciuto meritevole dal Forum Italiano per la

Sicurezza Urbana".

Secondo la giuria il progetto del Comune di Colico "propone un ampio coinvolgimento di comuni su due province per l'integrazione del servizio di polizia locale, rilanciando un'esigenza di riorganizzazione funzionale volta a rafforzare il coordinamento e l'ampliamento dei servizi di polizia locale per i comuni aderenti alla convenzione Comando Insubriae. Il progetto ha consentito il presidio congiunto e coordinato del territorio con estensione della fascia oraria per i comuni aderenti del Lago di Como".

Il Forum Italiano per la Sicurezza urbana è un'associazione di quasi cinquanta città e regioni italiane che si propone di promuovere la centralità delle città nelle politiche di sicurezza e un'idea di sicurezza ampia, volta a favorire l'integrazione delle politiche e delle misure di prevenzione, la qualificazione della polizia locale e una legislazione nazionale innovativa in materia di sicurezza urbana.