Lecco, si avvicina l'estate: nato il calendario degli eventi, riecco Giovanni Allevi

Un lungo calendario per una lunga estate, la prima al 100% dopo due anni di vincoli a causa del Covid-19. Il Comune di Lecco ha presentato le “iniziative libere e gratuite” messe in fila “grazie al nostro impegno economico tramite il Settore Cultura, sommato a quello dei vari e preziosi partner”. “Tantissimi eventi, oserei dire, ci accompagneranno in questi mesi estivi - ha premesso Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Lecco durante la conferenza stampa di presentazione -. Si tratta di un lavoro sinergico e il nostro scopo è quello di valorizzare tutti i quartieri della città, mantenendo una programmazione plurale, rivolta anche ai turisti, tantissimi, che sono presenti nella nostra città”.

Oltre a musei e biblioteche, “avremo il momento clou nella Notte Bianca di sabato 16 luglio”, mentre dal 21 al 24 luglio ci sarà il ritorno di "Lecco Jazz Festival" con musicisti di livello internazionale. Poi, la rassegna "Altri percorsi", portata all’interno della programmazione estiva, la grande novità della rassegna "Costellazione Culturale", “con concerti strutturati insieme ad alcuni partner importanti del nostro territorio”. Cancellato il canonico "libretto" degli eventi comunali: “Tante realtà hanno strutturato una forza interna per lavorare come ente capofila, promuovendo le iniziative”, di conseguenza la comunicazione avverrà tramite “proposte distribuite in materiale cartaceo, affissioni e messe per intero sul sito del Comune di Lecco, oltre ad aggiornamenti periodici e sui vari social. Non è previsto un sito dedicato, quello istituzionale farà da raccoglitore”. A fine giugno, invece, i fuochi artificiali torneranno a brillare nel cielo.



Non solo la cultura, ma anche l’outdoor nel menù. Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale Comune di Lecco, ha fatto presente che “tutto quanto abbiamo messo insieme vuole far esplodere l’ambizione turistica del nostro territorio. Oggi la giornata ideale del turista è accompagnata dalle nostre iniziative, occasione per risultare interessanti in diversi momenti delle stagioni e dei singoli momenti”.



Da venerdì 10 giugno sarà possibile acquistare il biglietto della funivia per salire ai Piani d’Erna e assistere al concerto di Giovanni Allevi del 2 luglio, “mentre chi si cimenterà nella salita potrà usufruirne gratuitamente. Possiamo così unire estro e creatività ad ambiente montano, cimentandoci in una veste organizzativa non banale, organizzando un evento in quota con tutto quello che ne consegue”. Intorno a 500 posti a disposizione per l'evento.

Acel Energie si conferma partner istituzionale e commerciale a fianco del Comune di Lecco: “Il programma è molto ricco, indubbiamente, e molto inclusivo per tutte le componenti della città, oltre che per i turisti - ha spiegato Giuseppe Borgonovo, presidente dell'azienda -. Non sono mai eventi fini a loro stessi e per questo noi interveniamo con un contributo economico: facciamo la comunità e aiutiamo a renderla migliore”.



