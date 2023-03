Via i veli dalla Resegup: si parte prima, cambia il tracciato

Il gran ritorno della gara regina della città. Venerdì 3 marzo il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco ha fatto da cornice alla presentazione dell’edizione 2023 di Resegup, la manifestazione sportiva che unisce due simboli di Lecco, il lago e il Resegone, giunta ormai alla dodicesima edizione. La gara si correrà sabato 3 giugno, con orario di partenza alle 14.30, e l’apertura delle iscrizioni sarà lunedì 13 marzo alle 20 su www.kronoman.net.

Ad aprire la serata i saluti del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che ha partecipato a diverse edizioni di Resegup e ha annunciato che correrà anche quest’anno: “Impossibile rinunciare a questo bel clima di gara. I complimenti vanno prima di tutto agli organizzatori, che hanno una grandissima capacità di coinvolgere sponsor, sostenitori e imprese. La Resegup ormai fa parte del DNA di Lecco, è un appuntamento importante nel calendario delle grandi manifestazioni sportive della nostra città”.

Madrina della presentazione di Resegup 2023 è stata Martina Bilora, vincitrice della classifica donne dello scorso anno, che però salterà la prossima gara a causa di un recente infortunio. “L’anno scorso è stato bellissimo, era la mia prima gara di stagione ed è stata la migliore performance. Era quello che desideravo essendo la gara di casa e quindi quella più sentita. La cosa bella della Resegup, oltre al percorso, è l’atmosfera che c’è, unica, con il pubblico e il tifo che ti aiutano a non sentire l’ansia e la fatica. La consiglio a tutti quelli che amano lo sport e la montagna, non solo agli agonisti”.

Paolo Sala, presidente della 2Slow, associazione sportiva che ha ideato e organizza la corsa, ha illustrato conferme e novità dell’edizione alle porte, che condurrà 1200 runner partecipanti dal centro di Lecco fino ai 1875 metri della vetta del Monte Resegone (Rifugio Azzoni) e poi di nuovo in discesa verso il capoluogo per l’arrivo trionfale in piazza Garibaldi. “Dopo 13 anni - ha sottolineato Paolo Sala - questa gara mi emoziona sempre. Viviamo in un posto meraviglioso e sono molto contento di presentarvi la Resegup 2023”.

ResegUp 2023: le novità

Due le principali novità di questa nuova edizione, con partenza e arrivo sempre della centralissima piazza Garibaldi e il consueto percorso di 24 chilometri per 1800 metri di dislivello positivo. La prima novità riguarda l’orario di partenza, anticipato di un’ora rispetto agli anni scorsi e fissato quindi per le 14.30. La seconda grande novità riguarda la variazione di tracciato in località Malnago (per la sola salita). Raggiunto il primo ristoro allestito nei pressi della chiesetta Beata Vergine del Rosario, anziché attraversare via ai Poggi, si devia a sinistra imboccando una viuzza che sbuca sempre lungo via ai Poggi, quindi, rimanendo sulla sinistra della carreggiata, si prosegue in salita puntando verso l’abitato di Versasio. Prima del bar Caminetto si taglia a destra proseguendo sempre su strada asfaltata sino all’imbocco del sentiero numero 1 riprendendo quindi il percorso originale. Pertanto, secondo ristoro al rifugio Stoppani per poi proseguire fino a raggiungere Piano Fieno, da qui si piega a destra e restando sempre sul sentiero numero 1 si guadagna la Bedoletta (3° ristoro). Si sale fino a Pian Serada dove si trova il 4° ristoro prima di affrontare le crestine che portano in vetta del Resegone, rifugio Azzoni (4° ristoro). Da qui si inizia la discesa in direzione Morterone lungo il sentiero XX, in località Forbesette (5° ristoro), si torna a salire per circa 200 metri di dislivello positivo fino al Passo del Giuff da dove si scende verso i Piani d’Erna (6° ristoro). La discesa prosegue lungo la “sponda” per ripassare dal rifugio Stoppani (7° ristoro), quindi Malnago (8° ristoro) e picchiata finale verso l’arrivo di piazza Garibaldi (9° ristoro).

Il 13 maggio ci sarà il giro di prova del percorso organizzato in collaborazione con Lecco Tourism.

Resegup 2023: le iscrizioni e la solidarietà

L’apertura delle iscrizioni è fissata per lunedì 13 marzo, a partire dalle ore 20 sulla www.kronoman.net. Il costo d'iscrizione, invariato rispetto al 2022 e comprensivo dell’assicurazione giornaliera, è di 38 euro.

Per il secondo anno consecutivo il pacco gara sarà griffato Ande. Ad ogni iscritto quest’anno verrà consegnato un paio di racchette da montagna.

I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 18 alle ore 22 di venerdì 2 giugno e dalle 9.30 alle ore 13 di sabato 3 giugno 2023 in Piazza Garibaldi.

Come per le edizioni precedenti, anche quest’anno Resegup ha deciso di sostenere una realtà del territorio, scelta dal Comitato Organizzatore, confermando il connubio sport-solidarietà come uno dei tratti distintivi della manifestazione. Per ogni iscritto verrà devoluto 1 euro al sostegno dell’associazione Patrizia Funes Onlus per le cure e l’assistenza al neonato, sodalizio nato nel 1990 per ricordare Patrizia, infermiera dell’Unità Operativa Patologia Neonatale dell’ospedale di Lecco. “La nostra onlus è nata per ricordare la collega Patrizia venuta a mancare prematuramente - ha spiegato Daniela Colombo, rappresentante dell'associazione -. Da 30 anni organizziamo iniziative per sensibilizzare la popolazione su diverse problematiche giovanili e adolescenziali e contribuiamo a formare il personale infermieristico per l’accoglienza e il supporto ai genitori di bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale. Ringraziamo la 2Slow e i runner per questa preziosa opportunità”.