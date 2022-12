Spettacolo a Valmadrera: inaugurato il presepe fra le montagne lecchesi

Al termine della santa Messa che ogni sabato alle 8.30 si celebra al Santuario di San Martino, è stato ufficialmente aperto ai visitatori il Presepe artistico di San Martino, tradizione vivissima a Valmadrera come tutto ciò che ruota intorno alla devozione mariana della prima storica chiesa del paese.

La breve cerimonia ha visto presenti alcuni musicanti del Corpo musicale Santa Cecilia che hanno assicurato la colonna sonora natalizia. Il parroco, don Isidoro Crepaldi, ha pregato coi presenti salutando la riapertura del presepe dopo due anni di blocco per le norme sanitarie. "Grazie ai volontari che assicurano un bel lavoro di squadra", ha detto il parroco. "Nel presepe di San Martino - ha risposto a nome dei volontari Giambattista Crimella - non possono mancare le montagne del nostro territorio. È una tradizione che manteniamo viva, ma con l'obbligo di ringraziare chi ci ha preceduto in quest'opera e ora ci guarda dall'alto del cielo".

Agli stessi volontari si deve anche il presepe nella chiesa parrocchiale e alla chiesa della frazione Parè. Il Presepe di San Martino è visitabile ogni giorno dalle ore 9 alle 17.30 fino al prossimo 17 gennaio 2023.