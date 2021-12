Suggestivi presepi di carta al Lavello

La magia delle natività di carta nel suggestivo scenario del Lavello. Grazie all'impegno dell'omonimo Centro culturale "Il Lavello" e alla parrocchia di Foppenico, nel santuario in riva all'Adda a Calolzio verrà allestita una mostra di presepi di carta: il pubblico potrà ammirarli da domenica 19 dicembre a martedì 25 gennaio.

In esposizione ci saranno anche quelli creati da due artisti autori di opere davvero originali: la prima è firmata da Giorgio Ansaldi - Dalsani. "Nel suo presepe è raffigurata una variegata tipologia di personaggi - spiega Danila Colombo a nome dell'associazione organizzatrice - L'opera presenta anche figure davvero inusuali, storico bibliche, tutte perfettamente inserite nel contesto con un'attenta cura sia nei costumi sia negli accessori a corredo, in particolare nel corteo dei Re Magi. Diverse anche le figure femminili, cosa abbastanza rara nei presepi dell'epoca. L'autore, nato nel 1844 a Mondovì, è un personaggio davvero particolare: invece di fare l'ingegnere, come da studi effettuati, fa il disegnatore".

È con lo pseudonimo Dalsani, anagramma del suo cognome, che inizia a disegnare caricature per un giornale umoristico milanese. "Farà poi parte di un gruppo di giornalisti fondatori di riviste a carattere satirico sia a Torino che a Milano e fonderà la rivista "La Luna". Illustrerà anche eventi di cronaca per il Corriere della Sera, la Gazzetta Piemontese e per una rivista di Cagliari per cui disegnerà una quarantina di tavole con costumi Sardi oltre a molto altro".

Il presepio che verrà presentato sembra essere l'unico che Dalsani abbia disegnato. "Siamo riusciti ad avere i fogli che lo compongono grazie alla cortesia di Pier Luigi Bombelli che, oltre ad essere un collezionista di presepi di carta, ha scritto un interessante ed esauriente libro proprio su questo tema - aggiunge Danila Colombo del Centro culturale Il Lavello - Attraverso il presidente dell'Associazione Italiana Amici del Presepio di Lecco, ci ha fatto avere i fogli di questo raro presepio che possiamo vedere esposto anche nel Museo Diocesano di Bressanone".

Il secondo presepio in evidenza è di "Erio Proverbio". In quest'opera, a differenza degli altri presepi dove si trovano perlopiù singole figure, vediamo gruppi con due e più personaggi, opere distinte ma perfettamente collegate. "La particolarità è rappresentata anche dai colori, quasi sempre primari e brillanti, con predominanza di colori caldi che attraggono lo sguardo, ottimamente contrastati da un azzurro, colore del cielo terso. L'autore, nato a Legnano nel 1949, frequentò il liceo artistico di Brera diplomandosi nel 1967. Iniziò producendo scenografie per rappresentazioni teatrali, fra cui diverse per il teatro di Lecco, per proseguire poi con lavori di grafica ed incisione, ma soprattutto dipinti a carattere religioso di grandi dimensioni per altari e cappelle".

Visibile sotto i portici della chiesa sarà inoltre proposta la mostra "Gesù è nato". Si tratta di un omaggio a Gesù Bambino che pittori, da Giotto ad Arcabas, hanno dedicato alla nascita di Gesù con un riferimento iniziale al dipinto della Nascita che ancora si legge sopra il portone d'entrata a lago della chiesa del Lavello ed all'Adorazione dei Pastori che si trova all'interno. Inoltre la Natività dello scultore calolziese Antonio

Guerra, solitamente collocata all'interno del Monastero del Lavello è stata portata all'esterno: creando così un incontro fra scultura e pittura.