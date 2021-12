Presepi in mostra tra negozi e abitazioni, "segno di grande vicinanza"

Presepi nelle vetrine dei negozi e nelle abitazioni di Mandello. Da mercoledì 8 dicembre gli allestimenti della Natività che partecipano al tradizionale concorso "Andando per presepi" sono visibili a tutta la cittadinanza. Sono 20 e saranno esposti al pubblico nelle giornate 11, 12, 18 e 19 dicembre.

In tutti gli esercizi commerciali del paese sono state distribuite le brochure con l'elenco dei partecipanti e la mappa da seguire per poterli visitare. Importante sarà l'appuntamento previsto per il giorno 17 dicembre - tra le ore 13 e le 17 - nella frazione Maggiana con la rappresentazione della Natività Vivente a cura dell'associazione Gamag. La manifestazione fa parte delle iniziative organizzate da Amministrazione comunale, Pro loco e commercianti denominata "Magico Natale 2021".

"Il plastico dell'Imbarcadero è un fuori concorso"

"È ancora in fase di allestimento, perché recuperato pochi giorni fa grazie a una fortunata coincidenza - spiega l'assessore al Turismo Silvia Nessi - il plastico dell'Imbarcadero di Mandello che, con le sue luci, diventerà un immaginario presepe e verrà esposto in una vetrina di Piazza della Repubblica. Un fuori concorso che sarà un bellissimo regalo per tutti noi mandellesi. Mantenere negli anni la tradizione di 'Andando per presepi' è, a mio avviso, una cosa bellissima. La gioia di andare incontro al Natale aprendo la propria casa e condividendo il proprio presepe con gli altri è un grande segno di vicinanza. Il mio grazie va quindi a tutti i partecipanti, ma anche a tutti coloro che andranno ad ammirare gli allestimenti".