Presidio colorato per «diritti e dignità» da parte dei lavoratori della Nostra Famiglia

Fino a lunedì 31 agosto - dalle ore 11.30 alle 14 - si terrà un presidio permanente dei lavoratori dell’Associazione "La Nostra Famiglia" nello spazio antistante l’ingresso della nostra famiglia di Bosisio Parini in via Provinciale, 2 a Rogeno.

«L'iniziativa ha preso il via lunedì 10 agosto e nell'ambito di questa forma di protesta, le organizzazioni sindacali e la Rsu/Rsa hanno organizzato un presidio colorato per dare visibilità agli utenti e alla cittadinanza della loro instancabile azione di rivendicazione dei propri diritti e del rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Associazione La Nostra Famiglia - fanno sapere Catello Tramparulo (Funzione pubblica Cgil Lecco), Franca Bodega (Fp Cisl Monza Brianza Lecco) e Massimo Coppia (Fp Uil Lario) - L'appuntamento è per giovedì 13 agosto dalle ore 11.30 alle 14. Durante il presidio colorato di domani verranno distribuiti volantini nei quali saranno illustrate le motivazioni della protesta. Non si prevedono interruzioni della viabilità».

Lo stato di agitazione dei lavoratori della Nostra Famiglia era iniziato lo scorso fine gennaio a seguito dell'interruzione delle trattative per il rinnovo del contratto scaduto da 13 anni.