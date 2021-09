La prevenzione è la miglior arma contro il tumore al seno: un mese di visite gratuite

La prevenzione come miglior arma nella lotta al tumore al seno. Anche quest’anno a ottobre torna il mese di "LILT for Women - Campagna Nastro Rosa", iniziativa che invita tutte le donne a rivolgersi agli ambulatori LILT per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica. Un appuntamento importante se non imperativo, anche per le piu? giovani, per vincere insieme uno dei tumori femminili piu? diffusi e devastanti: una battaglia che LILT “porta avanti da sempre e che quest’anno vede anche il restyling dello storico fiocchetto rosa, simbolo della campagna e presentato durante la conferenza stampa di apertura dell’evento”. Anche l’Associazione Provinciale di Lecco della LILT partecipa come ogni anno alla Campagna Nazionale ‘Nastro Rosa’.

LILT e? sostenuta per tale Campagna nazionale anche dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, che a sua volta invia una lettera a tutti i Comuni per promuovere tale iniziativa chiedendo di illuminare di rosa, colore simbolo della campagna, monumenti, piazze o edifici storici per una o piu? notti a testimoniare che, grazie a una corretta prevenzione, “questa malattia si puo? e si deve vincere”.

Visite gratuite contro i tumori al seno

Per l’edizione 2021, la LILT si propone di offrire visite gratuite di prevenzione senologica alle operatrici delle RSA presenti sul territorio provinciale, che sono state maggiormente in prima linea durante tutto il periodo della Pandemia Covid, come riconoscimento per la fedelta? alla loro missione.

Le interessate potranno contattare, a partire da lunedi 27 settembre, i call center LILT per fissare un appuntamento (fino ad esaurimento posti):