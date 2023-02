Mercato dei box auto in Lombardia, i prezzi crollano solo a Lecco

Crollano i prezzi dei box a Lecco. Nel primo semestre del 2022, rispetto al secondo semestre del 2021, si è registrata infatti una variazione negativa del 9,1%. Si tratta del calo più significativo in tutta la Lombardia, come riporta la tabella fornita dall'Ufficio studi Gruppo Tecnocasa.

Nel dettaglio, il prezzo medio di un box nel capoluogo lecchese è sceso a 20mila euro. A fine 2021 il prezzo era di 22mila euro, dato che allora era stabile rispetto ai sei mesi precedenti.

Invariato, invece, il prezzo dei posti auto, che si mantiene sui 10mila euro.

Così in Lombardia

Così nelle grandi città

Secondo le analisi dell'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2022, nelle grandi città, i prezzi dei box sono in aumento dello 0,6%, quelli dei posti auto dello 0,4%. In tutte le metropoli i valori crescono, a eccezione di Bari.

Milano (+4,0% e +3,2%) e Roma (+2,1% e +0,7%) sono le città in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente. Anche i volumi di compravendita sono leggermente in crescita nella prima parte del 2022: +8,6% con una crescita abbastanza in linea con quella registrata nella prima parte del 2021.

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2022, confermano il trend e mettono in rilievo che il 73,9% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 26,1% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 73% a 73,9%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni.