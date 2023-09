I prezzi di box e posti auto crescono ovunque, ma non a Lecco

A Lecco i prezzi di box e posti auto restano invariati nonostante i continui rincari e la corsa verso l'alto registrata un po' in tutta Italia.

I dati fornitici dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa sulle quotazioni del secondo semestre 2022 evidenziano l'assenza di cambiamenti significativi rispetto al semestre precedente. Quanto si spende per un box nella città manzoniana? Siamo sui 20mila euro, mentre per un posto auto il prezzo è di 10mila euro.

Va evidenziato come, nel primo semestre 2022, le quotazioni avessero già evidenziato un forte calo nel nostro territorio, nell'ordine del -9%.

Così nelle grandi città

Nella seconda metà del 2022, nelle grandi città, i prezzi dei box sono in aumento dell'1,6%, quelli dei posti auto dell'1,7%. In tutte le metropoli i valori crescono, a eccezione di Napoli dove si registra una discesa per i valori dei box e Palermo e Torino dove il ribasso interessa i posti auto. Milano (+2,6% e +2,5%), Roma (+3,5% e + 2,5%) e Firenze (+2,7% e +2,6%) sono le città in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente.

Nel 2022 sono stati scambiati 450.274 box (+3,2% rispetto all'anno precedente), aumento legato soprattutto al buon andamento del mercato immobiliare.

Più compravendite che locazioni

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nel 2022, confermano che il 74,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 25,9% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenzia un incremento della percentuale delle compravendite di box (passate da 73,9% a 74,1%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni. Non esiste grande differenza, a livello di induzione all'acquisto, tra investimento (47,5%) e motivazione personale (52,5%).