Nuovo anno, cambiano orari e prezzi dei biglietti per i musei di Lecco

Con il 2022 entrano in vigore le misure che riguardano i musei di Lecco. Previsti, per il nuovo anno, un ampliamento degli orari di apertura dei poli museali del SiMUL e l'entrata in vigore di un sistema più articolato di tariffe, per andare incontro ai differenti tipi di utenza.

Di seguito i dettagli relativi agli orari delle singole sedi: lunedì sarà giorno di chiusura per tutti i poli; i giorni successivi, Villa Manzoni e Palazzo delle Paure saranno visitabili martedì (dalle 10 alle 14) e da mercoledì a domenica (dalle 10 alle 18); Palazzo Belgiojoso da martedì a venerdì (dalle 10 alle 14) e sabato e domenica (dalle 10 alle 18); Torre Viscontea, che rimarrà chiusa anche martedì e mercoledì, sarà visitabile giovedì (dalle 10 alle 13), venerdì e sabato (dalle 14 alle 18), e domenica (dalle 10 alle 18).

Musei Lecco 2022: i prezzi dei biglietti

I biglietti per l'ingresso a Villa Manzoni (in cui sono inclusi il Museo Manzoniano e la Galleria d’Arte moderna) e a Palazzo delle Paure (comprensivi della Galleria d’Arte contemporanea, delle Mostre temporanee e dell'Osservatorio Alpinistico) avranno le seguenti tariffe:

biglietto singolo intero: € 6,00;

biglietto singolo ridotto ordinario: € 4,00;

biglietto singolo ridotto speciale: € 2,00.

Sarà possibile inoltre scegliere una formula di biglietto cumulativo per la visita di entrambi i Poli museali, che avrà validità di 30 giorni dall'emissione, alle seguenti tariffe:

biglietto cumulativo intero: € 10,00;

biglietto cumulativo ridotto: € 8,00;

biglietto cumulativo ridotto speciale: € 4,00.

Infine, rispetto alle mostre temporanee allestite a Palazzo delle Paure, le tariffe d'ingresso prevederanno:

biglietto singolo: € 9;

biglietto ridotto: € 7;

biglietto ridotto speciale: € 5.

Come comprare i biglietti

Il servizio di biglietteria online è momentaneamente sospeso, mentre per maggiori dettagli sulle tipologie di biglietti e le relative tariffe, è necessario consultare il sito https://www.museilecco.org/. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Palazzo delle Paure (tel. biglietteria +39 0341 286729 / + 39 335 5378189; e-mail: palazzopaure@comune.lecco.it);

Villa Manzoni (tel. biglietteria + 39 0341 481247-249; e-mail: villa.manzoni@comune.lecco.it);

Palazzo Belgiojoso (tel. biglietteria + 39 0341 481248; e-mail: palazzo.belgiojoso@comune.lecco.it).

L'accesso ai musei sarà consentito previa esibizione del super green pass in corso di validità; restano valide le precedenti normative di prevenzione, quali distanziamento e mascherina obbligatoria per i luoghi al chiuso.

“Con l'arrivo del nuovo anno, il SiMUL inaugurerà un nuovo assetto in termini di orari e tariffe, per rispondere alle diversificate esigenze degli utenti - afferma l'assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -: i Musei di Villa Manzoni e Palazzo delle Paure vedranno ampliare la propria apertura a 44 ore alla settimana, mentre quelli di Palazzo Belgiojoso, che nei giorni infrasettimanali sono visitati al mattino dalle scolaresche e nel fine settimana da cittadini e turisti, saranno aperti per 32 ore; la Torre Viscontea osserverà invece un’apertura di 19 ore, più ampia nel fine settimana. Sono state inoltre previste riduzioni per determinate categorie di utenti e biglietti cumulativi a Villa Manzoni e a Palazzo delle Paure, mentre verrà mantenuto l’ingresso gratuito per tutti a Palazzo Belgiojoso e alla Torre Viscontea”.