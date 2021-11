Emergenza covid: un video per rilanciare il "Fondo aiutiamoci nel lavoro"

A realizzarlo la Fondazione del Lecchese per promuovere il patto territoriale sottoscritto da 26 enti e associazioni locali nel tentativo di sostenere i lavoratori in difficoltà

Un video per rilanciare l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti del progetto "Aiutiamoci nel lavoro" sottoscritto da 26 enti e associazioni locali per sostenere i lavoratori colpiti dall'emergenza Covid.

A realizzarlo è, naturalmente, la Fondazione comunitaria del Lecchese che ha promosso l'iniziativa solidale (l'ultima di una lunga serie durante l'emergenza pandemica). Si tratta del primo video di una serie che ne annovera in tutto tre.

Il video riassume in meno di un minuto come è nato il patto territoriale, con una serie di parole chiave (lavoro, covid, donazione, sostegno, ripartenza, enti, istituzioni e associazioni), e come fare per contribuire.