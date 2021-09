Procura di Lecco: da Oristano arriva Ezio Domenico Basso

Sono stati nominati dal plenum del Consiglio superiore della magistratura i nuovi procuratori di Lecco e Pescara: sono Ezio Domenico Basso e Giuseppe Bellelli. Entrambi sono stati nominati al ballottaggio. Per la procura di Lecco la commissione aveva proposto due candidati: Basso, attualmente procuratore a Oristano, ha prevalso su Alessandro Pepè, sostituto a Monza, con un solo voto di scarto, 10 a 9, con 3 astensioni.

Per Pescara i candidati erano tre e Bellelli, fino a oggi procuratore a Sulmona, ha avuto la meglio con 14 voti su Giampiero Di Florio, capo della procura di Vasto, che ne ha avuti 8, e Ettore Picardi, sostituto pg a L'Aquila, 3 voti.

La carriera e le intimidazioni

Basso è stato, come detto, l'ultimo procuratore della Repubblica di Oristano. Il 57enne di Mondovì era, enl 2015, alla sua prima esperienza da procuratore fuori dal Piemonte: nella sua terra natìa era sostituto procuratore del Tribunale di Vercelli, dov'era giunto nel 2012 fa dopo il suo impegno ventennale in quelli di Torino, Mondovì e Saluzzo. Per lui, nell'agosto 2014, in seguito ad una lettera intimidatoria (accompagnata da un proiettile), il Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica aveva costituito una scorta.

Era la seconda volta: nel 2005, durata 26 mesi, era stata quella costituita la scorta per la sua persona quando era di servizio a Mondovì e vennero lanciare tre bottiglie incendiarie contro la sua abitazione.