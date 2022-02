Più risorse per i progetti formativi dei giovani lombardi all'estero

La Commissione Attività Produttive approva l'incremento risorse per progetti formativi all'estero: aumentano le opportunità di mobilità internazionale per i giovani lombardi.

Ammonta a 700mila euro l'incremento della dotazione finanziaria per gli studenti iscritti a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e di Istruzione tecnica superiore stabilito per l'anno formativo 2021/2022.

La Commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, presieduta da Gianmarco Senna (Lega), ha infatti approvato all'unanimità l'aumento di risorse destinate a esperienze formative all'estero e alle relative azioni di supporto, di cui è relatrice Paola Romeo (Forza Italia).

Scambio internazionale degli enti formativi

Il rifinanziamento della misura, resasi necessaria per il forte interessamento suscitato tra i beneficiari, servirà dunque sia a sostenere progetti formativi all'estero rivolti agli studenti che seguono percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione Tecnica Superiore (IFTS/ITS), sia a favorire la collaborazione e lo scambio internazionale degli enti formativi lombardi, con l'obiettivo di aumentare le opportunità di mobilità internazionale dei giovani.

Un successivo decreto fisserà la data a partire dalla quale gli enti del sistema di Istruzione e Formazione potranno presentare le domande.

"Il parere favorevole espresso in Commissione per l'incremento di risorse - ha detto Paola Romeo - permetterà ai nostri giovani talenti di partecipare e confrontarsi con dinamiche lavorative e capacità trasversali per entrare nel mercato del lavoro con le adeguate competenze. Prova ne è la Work Esperience di 40 giovani Lombardi all'Expo di Dubai".