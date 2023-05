Avvicinare i bambini della scuola primaria alle nozioni e alle pratiche di base del primo soccorso. Questa la finalità degli incontri sul primo soccorso promossi durante il mese di maggio dal Comitato Genitori della scuola primaria Armando Diaz di Lecco "Insieme si fa...". Gli incontri, che si sono svolti nei cortili della scuola il 9, 16 e 23 maggio, hanno visto l’intervento dei volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco che con dedizione e passione hanno introdotto i bambini, accompagnati dagli insegnanti, in un affascinante percorso teorico e pratico per imparare a gestire situazioni di emergenza.

Uno dei messaggi chiave degli incontri è stato che tutti, anche i bambini, possono giocare un ruolo fondamentale nel prestare soccorso a chi sta male - a scuola, in famiglia, nello sport, in comunità - e che è importante sapere come comportarsi per non perdere tempo prezioso o rischiare di peggiorare la situazione. Si tratta di un messaggio di responsabilizzazione per i bambini che devono imparare fin da piccoli a prendersi cura degli altri con gesti semplici ma fondamentali.

Gli incontri sono stati proposti a tutte le classi del plesso di San Giovanni e l’adesione e la disponibilità degli insegnanti sono state elevate. In questo modo, circa 200 bambini hanno potuto, in maniera mirata a seconda della fascia d’età, ascoltare le esperienze dei volontari della Croce Rossa Italiana, visitare l’ambulanza (l’ultima arrivata tra quelle in dotazione della Cri di Lecco), conoscerne l’equipaggiamento e i vari ruoli, imparare le azioni di base da compiere quando ci si trova con persone che non stanno bene (chiamata al 112, valutazione dei parametri vitali e via dicendo), scoprire gli strumenti di base per il primo soccorso e impararne la funzione e, per i più grandi, apprendere la tecnica fondamentale del massaggio cardiaco.

Il Comitato Genitori "Insieme si fa..." si è detto “molto soddisfatto della buona riuscita dell’iniziativa e volentieri ringrazia ancora una volta la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecco e in particolare i volontari che sono intervenuti durante le tre mattinate con i bambini. “È davvero bello che i genitori abbiano proposto e offerto alla scuola e ai bambini questa iniziativa. Si è trattato di un grande dono - ha detto Sara, una delle volontarie della Croce Rossa di Lecco -. L’obiettivo è quello di fare ogni anno più incontri di sensibilizzazione di questo genere nelle scuole”. La speranza è quella che, attraverso i bambini, si possano anche raggiungere sempre più adulti in modo da favorire lo sviluppo di una società e di una cultura dell’attenzione agli altri e della responsabilità sui temi del primo soccorso fin dalle giovani generazioni.