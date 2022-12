Valmadrera punta sull'orto botanico: un progetto per renderlo tecnologico

Un progetto corposo per digitalizzare l'orto botanico di Valmadrera. Il Comune ha ottenuto un importante contributo dalla Fondazione Timken, alla quale fa capo la Groeneveld?BEKA Italia Srl, di 70.000 dollari (68.965,52 euro), finalizzato all' intervento di valorizzazione dell'orto botanico cittadino. Nel corso della seduta di mercoledì 21 dicembre la Giunta ha quindi approvato, in linea tecnica, il progetto "Una nuova vita per l’orto botanico" predisposto dall’ufficio tecnico comunale e dal valore di 103.965,52 euro. Nei carteggi è prevista la realizzazione di un impianto di irrigazione, con riutilizzo delle acque meteoriche, un impianto di illuminazione, la sistemazione dei vialetti e dei percorsi pedonali, la sistemazione della serra esistente, la realizzazione di un progetto multimediale che permetterà un’interazione tra visitatore e ambiente mediante l’utilizzo di tablet e la predisposizione di sistema audio/conferenze in aula dedicata presso la struttura del Centro Fatebenefratelli.

Non solo. Scendendo nei particolari si apprende come la realizzazione del progetto multimediale dell'orto botanico preveda interventi di diverso tipo, quali la realizzazione di una rete dati cablata e una rete wi-fi a servizio del pubblico, la progettazione grafica e dei contenuti per la realizzazione di un percorso multimediale con approccio multidisciplinare per una visita coinvolgente ed esperienziale. In particolare saranno previsti dei totem e pannelli informativi dotati di qr code, dei pannelli ad alta leggibilità in italiano, inglese con testo in Braille e schema visivo tattile del percorso espositivo, dei contenuti attivabili tramite qr code e tecnologica Nfc, la riproduzione visivo tattili corredate di commento audio in italiano e inglese attivabili tramite qr code e Nfc, delle etichette in Braille lungo il percorso di visita: i non vedenti possono leggere con le dita i testi in Braille e ascoltare le descrizioni attivando i codici qr con il telefonino, un album fotografico multisensoriali che raccoglie una selezione di fotografie delle essenze presenti nell'orto, tra immagini da guardare, toccare e odorare.

L'orto botanico di Valmadrera diventa digitale

L'allestimento, come si legge nella relazione illustrativa del progetto, sarà innovativo: grazie ad un'app specifica, i visitatori potranno godersi la visita anche interagendo con l'ambiente grazie al proprio tablet, che permetterà loro sia di prepararsi alla visita sia di continuare a curiosare nelle serre, tramite web, anche dopo essere usciti. L'intera visita offrirà la possibilità di fruizione multimediale: le informazioni generali sul valore della biodiversità vengono date usando varie modalità di comunicazione, dai pannelli con la descrizione delle specie contenute interattivi, passando per la ricostruzione in resina di alcune piante.

L'allestimento multimediale previsto presso l'orto botanico ovviamente sarà strettamente collegato al sito web dedicato che verrà realizzato, nel quale saranno disponibili tutte le informazioni materiali fruibili nell'orto. A completamento dell'intervento verrà allestita una sala adiacente all'orto per riunioni, incontri, conferenze che verrà dotato di tutte le apparecchiature tecnologiche necessarie: rete dati wi-fi e sistema audio video per conferenze videoconferenze.