Nuovo parcheggio e parco rifatto: 190mila euro per Villa Ciceri

Si avvicinano i lavori per Villa Ciceri. È stato approvato, durante l'ultima seduta della giunta comunale tenutasi mercoledì, la revisione del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e la riqualificazione del parco urbano presso il complesso immobiliare di Valmadrera. L'opera è nelle mani dell'Aler di Lecco, che gestisce gli alloggi di edilizia residenziale pubblica presso la zona residenziale di piazza monsignor Citterio a seguito di una convenzione sottoscritta tra la stessa Aler e l'amministrazione comunale. Un'idea da 190mila euro.

“La revisione del progetto si è resa necessaria a causa delle d ifficoltà manifestatesi in occasione della generale ripresa post covid-19 delle attività produttive, nonché della più recente crisi connessa all’evento bellico interessante la comunità internazionale e la conseguente grave problematica di alterazione degli equilibri di mercato con forte aumento costi dei materiali da costruzione e relativa compensazione prezzi che hanno coinvolto e continuano ancora a coinvolgere sempre più gli operatori, motivo per cui, per porvi rimedio, negli ultimi tempi il legislatore ha cercato con più provvedimenti e ancora sta cercando di individuare dei nuovi mezzi per far fronte all’aumento dei costi stessi, andando incontro alle oggettive difficoltà degli operatori”, ha spiegato il geometra Giovanni Sala del settore lavori pubblici .

Come cambiera Villa Ciceri