"Safety Car", 350mila euro per la prevenzione contro alcol e stupefacenti

Una nuova campagna di prevenzione contro alcol e stupefacenti: al via il "Progetto Safety Car Lecco - una guida della comunità educante".

Il Comune di Lecco, in qualità di ente capofila dei 26 Comuni dell'Ambito Distrettuale di Lecco, ha ottenuto un finanziamento di 350mila euro sul bando del Dipartimento politiche antidroga per la selezione di progetti di prevenzione, sperimentazione e contrasto all'incidentalità stradale alcol e droga correlata.

Fondamentale la collaborazione della Prefettura di Lecco che ha condiviso le finalità del progetto e sottoscritto un accordo di collaborazione per la realizzazione dell'intervento proposto mediante la partecipazione al Tavolo Operativo e di Governance secondo le modalità definite dal progetto.

La finalità del progetto Safety Car consiste nel prevenire e contrastare forme di incidentalità stradale causate dall'assunzione di sostanze stupefacenti e alcool (guida in stato di ebbrezza), mediante azioni innovative e di carattere sperimentale rivolte in particolar modo alla popolazione giovanile, con il coinvolgimento della comunità educante.

Gli obiettivi

1) promuovere il coinvolgimento della popolazione giovanile (18-30 anni) mediante interventi sperimentali che favoriscano maggior consapevolezza e lo sviluppo di un pensiero critico in relazione a comportamenti e stili di vita pericolosi (guida in stato di ebbrezza) legati all'uso/abuso di sostanze stupefacenti e alcool con modalità e linguaggi innovativi (street art, organizzazione di hackathon quale momento di collaborazione intensiva per lo studio del fenomeno e lo sviluppo di un'iniziativa comune volta a contrastare i comportamenti a rischio);

2) incrementare la conoscenza del fenomeno dell'incidentalità stradale alcol e droga correlata analizzando gli specifici fattori di rischio nel territorio della provincia di Lecco, attraverso la realizzazione di una ricerca-intervento che renda partecipi e attivi i giovani interlocutori promuovendone i fattori di protezione;

3) sviluppare un piano informativo e un'azione di sensibilizzazione con il coinvolgimento della comunità educante (proprietari dei locali notturni, organizzatori di eventi, proprietari di scuole guida, forze dell'ordine, scuole, società civile allargata). Non tanto o non solo un'azione di informazione in riferimento alla conoscenza delle sostanze, quanto il coinvolgimento di attori comunitari nel riconoscere e contrastare situazioni di disagio e malessere.

L'azione progettuale si basa su una logica di sistema e di lavoro di rete che vede il coinvolgimento e confronto costante tra i soggetti, enti, servizi e progetti territoriali: Comuni, Prefettura, forze dell'ordine, servizi dipendenze e servizi di ascolto psicologico per i giovani, Impresa Sociale Consorzio Girasole, Scuole, centri aggregativi del territorio, associazioni.

"Investire sulla prevenzione"

"Il consumo di alcol tra i giovani è un fenomeno in continua crescita - spiega Sabina Panzeri, presidente Ambito Distrettuale di Lecco: è necessario investire sulla prevenzione per limitare la diffusione e incrementare il livello di consapevolezza, coinvolgendo a diverso titolo coloro che si occupano dell'educazione dei giovani. Il finanziamento consente di strutturare un'importante azione capillare su tutto il territorio grazie anche al supporto e coinvolgimento dei diversi soggetti che hanno contribuito alla stesura del progetto".

"Dipendenze e incidentalità stradale rappresentano due grandi pericoli per i nostri giovani e due grandi preoccupazioni per genitori e familiari - commenta Alessandra Durante, assessore Famiglia, Giovani e Comunicazione del Comune di Lecco - Queste sono risorse importanti che vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate a bilancio per le politiche giovanili e vanno a incidere su una progettualità di sistema che ci vede tutti uniti per affrontare un tema prioritario, proprio nell'ottica della comunità educante che mette a sistema forze e risorse per il benessere dei ragazzi e delle famiglie".