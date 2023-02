Bellano, ecco come sarà il centro espositivo di San Nicolao

Bellano prosegue spedito verso l'ambizioso progetto che lo porterà a essere una sorta di capoluogo della cultura nel nostro territorio.

Tra i siti in procinto di sorgere lungo il percorso di museo diffuso che dall'ex Cotonificio porterà all'ex chiesa di San Nicolao c'è proprio il progetto di riqualificazione del centro espositivo San Nicolao: ne ha parlato la prestigiosa rivista di architettura internazionale Area, che fra le 18 storie di giovani architetti italiani proposte ha inserito anche quella di Rocco e Olivero Vitali.

Sorgerà il percorso 'La via del rame'

"Una bella sorpresa" ha commentato il sindaco di Bellano Antonio Rusconi, che ha così colto l'occasione per spiegare i contorni del progetto. "Nei prossimi mesi partiranno i lavori che porteranno alla messa in sicurezza degli antichi affreschi, al consolidamento strutturale dell'immobile e alla creazione dell'allestimento stabile 'La via del rame', grazie alla straordinaria generosità del nostro artista benemerito Danilo Vitali che donerà la sua collezione (oltre 40 opere) al Comune di Bellano. Un grande lavoro che aggiungerà un tassello importante al nostro progetto B A C Bellano Arte Cultura, il museo diffuso Bellanese".

Il costo dell'operazione è di 500mila euro, resa possibile grazie al bando rigenerazione urbana di Regione Lombardia, "che ancora una volta - conclude Rusconi - testimonia la vicinanza ai Comuni investendo importanti risorse per i progetti che puntano alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio pubblico, al turismo di qualità".