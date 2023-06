Lecco premia i giovani talenti della città (anche nel fair play)

A Lecco parte il progetto "Talenti in volo". Lo scopo dell'iniziativa, condotta in sinergia da Comune di Lecco e Confcommercio, è quello di dare lustro ai giovani studenti della città che si sono messi in mostra in ambito scolastico e sportivo, ma anche in quello del fair play. Sino a questo momento sono state raccolte 70 candidature individuali e 10 di classe: ai prescelti verranno consegnati dei buoni da spendere tra Cartoleria Cattaneo, Libraccio, Cartolibreria Mer.Lo e Libreria dello Studente.

“Avere talento può riassumersi in talento scolastico, sociale, sportivo... - ricorda Antonio Peccati -. Comunque è un valore che va portato all’attenzione di tutti quanti: in questi anni post covid i ragazzi sono alla ricerca di modelli da seguire e quindi abbiamo messo in piedi questo progetto, sottoposto al Comune di Lecco per valutare la convergenza”.

Il format prevede tre fasi:

La serata del 15 giugno che prevederà la premiazione di giovani talenti delle scuole primarie o secondarie. A loro andrà un buono da spendere nelle cartolibrerie della città;

Evento formativo per i docenti previsto in autunno;

Momento istituzionale in Comune per la fine del 2023.

“Abbiamo lavorato insieme a Confcommercio e c’è stato uno stimolo reciproco. È giusto riconoscere l’impegno messo dai ragazzi e che la città si fermi un attimo per congratularsi con loro, non mancherà un’attenzione al fair play. Il tema del talento non viene banalizzato, non è da sfigati andare bene a scuola: bisogna mettersi alla prova e dare tutto quello che si ha”, ha fatto presente l'assessore comunale Giovanni Cattaneo. Non si va a “esasperare il tema della performance, ma si valuta il percorso di crescita e il fair play è una dimensione sempre importante”. Sono arrivate una serie di candidature e la serata “è anche un modo per vedere il percorso che stanno facendo i figli. L’aspetto del premio crea un circolo virtuoso. Abbiamo la voglia di vivere un momento di festa all’interno di un percorso cui teniamo”.

“Questo progetto fa da collegamento nel tessuto sociale di Lecco, mettendo insieme la comunità e il negozio di vicinato. Viene innaffiato il tessuto sociale e questa città ne ha assolutamente bisogno”, ha concluso Anna Regazzoni in rappresentanza delle cartolibrerie.