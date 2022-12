A Mandello torna la magia della sfilata dei carri di Natale

Il Natale 2022 riporta la bella tradizione, unica per il territorio mandellese, della sfilata dei carri natalizi. Un evento sempre molto sentito dalla cittadinanza, che negli ultimi anni era venuto a mancare per via della situazione pandemica.

Come tradizione la sfilata si terrà la sera della Vigilia di Natale con partenza dalla Chiesa del Sacro Cuore e arrivo in Piazza Garibaldi in zona lago. I carri che animeranno le vie del comune lariano sono 16, ognuno caratterizzati da colori, rumori e facce particolari. Ad allestirli associazioni, gruppi di cittadini e commercianti (in coda all'articolo l’elenco completo dei partecipanti).

Un'altra tradizione che si rinnova a Mandello è il concorso "Andando per presepi", con la partecipazione di ben 22 allestimenti. La mappa con l'elenco (allegata all'articolo) è in distribuzione a partire da oggi, mercoledì 7 novembre. "Sono davvero felice di vedere il ritorno delle tradizioni, quelle vere, quelle che fanno sentire vicini i cuori delle persone" è il commento dell'assessore al Commercio e al Turismo di Mandello, Silvia Nessi.

Tutti i carri partecipanti

1. CORPO MUSICALE MANDELLESE

2. GIACCHE VERDI GRUPPO DI COLICO: Re magi a cavallo

3. SLITTA DI BABBO NATALE (nostro carretto come scorsi anni)

4. VALENTINA MAINETTI + AMICI: APECAR addobbata a tema natalizio, con adulti bambini e pecora in versione “Elfi di Babbo Natale”

5. AVIS COMUNALE di Mandello del Lario: non usano nessun mezzo. Solo presenza di persone: volontari AVIS che porteranno uno striscione AVIS con un messaggio. Dietro ci saranno 12/15 bambini di circa 10 anni vestiti da goccioline di sangue per significare la necessità di sangue per la cura dei malati

6. GRUPPO MANZONIANO LUCIE A.S.D.: n. 2 lucie addobbate a tema natalizio

7. RAVA FLAVIA – MERCURIO GIUSEPPE di Abbadia Lariana: moto addobbata a tema natalizio 8. AUTOSCUOLA GRIGNA: Babbo Natale con elfi e renne

9. PRO LOCO BOSISIO PARINI: carro a tema “Babbodisco”. Discoteca di Babbo Natale dove saranno presenti varie figure natalizie.

10.AMICI DI SEMPRE (Fam. Cesana e company): Carro dalla fantasia natalizia, degli angeli, degli elfi…

11.SONICA: Carro che riprenderà una navicella spaziale con luci e addobbi natalizi (useranno un furgone cassonato)

12.GRUPPO DI GENITORI CLASSE 3^ C SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI: carro a tema “Dolce Natale” incentrato sulla casetta di Pan di Zenzero e relativi cuochi

13.GAS – GRUPPO AMICI SOMANA: carro a tema “Natale in Famiglia”

14.ORATORI DI MANDELLO: carro: mangiatoia che ha accolto il piccolo Gesù bambino. Sullo sfondo delle scene di vita attuale.

15.PIZZERIA-BAR AL GHEZZ: carro con Babbo Natale rimasto incastrato in un comignolo di una abitazione

16.CRINCOLI: slitta di Babbo Natale