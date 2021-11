Le proiezioni di Natale tornano nel segno di Manzoni, Dante e lo Schiaccianoci

Lecco tornerà a essere illuminata dalle proiezioni natalizie. Dopo lo stop forzato del 2020, infatti, l'associazione Amici di Lecco è pronta a tornare in campo con "Luci su Lecco" , apprezzatissima iniziativa andata in scena durante le Festività del 2019. Dal 27 novembre al 9 gennaio, dalle 16.30 a mezzanotte, via Cavour, piazza Armando Diaz, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, via Roma e piazza Manzoni saranno colorate con le frasi e le immagini che richiamano "Promessi Sposi", "Divina Commedia" e "Schiaccianoci", tre pietre miliari della cultura mondiale. L'annuncio è stato dato durante la conferenza stampa tenutasi nella tarda mattinata di mercoledì 3 novembre all'interno di Palazzo Falck.

Un progetto, doppie risorse

“Direi che è il momento di rivedere le famiglie che tornano a vivere il centro di Lecco, cosa che non siamo purtroppo riusciti a fare nel 2020 - ha spiegato Antonio Peccati, presidente di Amici di Lecco -. Voglio ringraziare Bper, che si sta presentando sulla scena di Lecco e ci è stata vicina, Acel Energie, partner storico, Comune di Lecco, Linee Lecco e tutti i soci che ci hanno dato l’opportunità di fare qualcosa di straordinario, forse irripetibile: usare due anni di contributi derivato dalle quote associative per uno spettacolo solo non ricapiterà”.

La partenza è fissata per “la seconda metà di novembre, con chiusura dopo l’Epifania. L’idea è d’illuminare anche tutta via Roma e piazza Manzoni, oltre a piazza xx Settembre e piazza Cermenati. Vedrete i personaggi manzoniani in versione cartoon e le frasi celebri del romanzo, mentre in via Cavour ci saranno le frasi salienti della “Divina Commedia”, su Palazzo delle Paure ci sarà il videomapping con la favola dello Schiaccianoci: un fil rouge legherà i tre momenti distinti”.

L’associazione “ha voglia di far vivere il Natale ai lecchesi e ai turisti, che possono vedere quanto è bella Lecco durante il periodo delle Festività. Noi abbiamo bisogno di ancora più soci in Amici di Lecco per ridare indietro alla città un po’ di riconoscenza sotto momento di gioia e felicità; negli anni a venire si potrebbe intraprendere iniziative nuove e diverse, che vadano al di là di un evento specifico: ci stiamo lavorando”.

L'impegno degli enti e degli sponsor

“Sta partendo un ecosistema in vista del Natale - ha aggiunto Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco. Conosco tutti gli imprenditori di persona e questo è un passaggio tutto lecchese, dimostra che la comunità è più grande del Comune e arricchisce il bello delle nostre relazioni. Un ringraziamento va al nostro assessore Giovanni Cattaneo per il lavoro di tessitura fatto: ci troviamo in un cambiamento d’epoca. Dobbiamo scrivere insieme quello che sarà il modello della nostra città: portare questo elemento di bellezza in città, contestualizzate sulla nostra realtà, chiama altra bellezza e rispetto“. Come Comune “non faremo cose gigantesche, ci affiancheremo con la parte culturale e solidaristica. L’auspicio è di una ripresa di senso a livello di comunità”.

“Abbiamo bisogno di arricchire le nostre collaborazioni - ha specificato Giuseppe Borgonovo, presidente di Acel Energie -. Partiamo da un gruppo d’imprenditori che ha avuto una sensibilità accorta, voglioso di fare la propria parte per qualificare Lecco. Acel, ancora una volta, vuole restituire valore attraverso eventi che hanno la capacità di dare valore aggiunto ai cittadini”.

Andrea Ortalli, direttore della filiale di Lecco di Bper, parla del nuovo Istituto approdato a Lecco: “Siamo attivi in città da vent’anni, facciamo parte del Gruppo da febbraio e vogliamo dare continuità alla vicinanza al territorio. Di questa opportunità siamo contenti e speriamo sia solo l’inizio di un cammino che andrà avanti nei prossimi anni“.

Parola anche a Mauro Mercadanti, titolare dell'azienda Ideificio che ha curato il concept: “Ci è stato chiesto di tenere insieme Dante, Manzoni e lo Schiaccianoci; noi abbiamo visto nell’ago di Lecco, evidente gioco di parole, la chiave di lettura giusta, perchè rimanda a un lavoro di cucitura e tessitura che parla di persone, infrastrutture e istituzioni”.

La navetta Ventina-Piccola-centro Lecco

Mauro Frigerio, amministratore unico di Linee Lecco, ha dato conto di una novità rilevante: “Porteremo i turisti dalla periferia al centro della città. Dal 3 dicembre, ore 17, fino al 9 gennaio, esclusi Natale e Capodanno. Per noi è un bello sforzo, dato che sarà messo a disposizione un autobus capiente, che darà supporto nella volontà di evitare intasamenti in centro città: non serve arrivare in centro in auto, la navetta funzionerà con uno stile metropolitano”. Il servizio navetta gratuito congiungerà i parcheggi di Ventina, Piccola e il centro della città.

Amici di Lecco: chi sono

Gli sponsor di "Luci su Lecco"

