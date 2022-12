I Promessi sposi riscritti in italiano corrente: "A portata di tutti"

Il classico intramontabile de I Promessi Sposi, ma riletti in chiave moderna. Ovvero in italiano corrente, allo scopo di renderlo facilmente leggibile da chiunque.

A imbarcarsi in questa impervia avventura editoriale è stato Silvio Pautasso, noto professionista piemontese del mondo dell'animazione che ha deciso di riscrivere, in maniera integrale e fedele, il capolavoro di Alessandro Manzoni "in italiano semplice, nell'italiano ordinario, quello stesso italiano che usiamo quotidianamente e che perciò è comprensibile a chiunque" spiega. Molti lettori ora staranno pensando: perché mai? "Non ce n'era nessun bisogno per coloro che l'hanno letto per davvero, magari riletto più d'una volta, che ne hanno goduto, che l'hanno apprezzato, a cui è piaciuto perché l'hanno potuto comprendere così com'è scritto nella versione originale. Ce n'era molto invece per quei tanti che ne hanno letto solo alcuni passi, magari perché costretti a scuola e che l'hanno trovato difficile da comprendere. Che l'hanno dovuto studiare, vivisezionare, spezzettare, sminuzzare per forza, ma non l'hanno mai veramente letto nel suo insieme, che perciò non l'hanno potuto apprezzare e il ricordo che gli è rimasto è di una 'gran palla'. Ma il romanzo del Manzoni è ben lontano dall'essere una 'gran palla'! È un bellissimo testo che va molto al di là della semplice storia dei due promessi sposi, che è ricco di molteplici sfaccettature e di personaggi trattati con intelligente, arguta e raffinata ironia".

Chi è il "riscrittore"

Genitore di quattro figli, nonno di sette nipoti e sposato con Agnese, Silvio Pautasso nella sua vita lavorativa si è occupato essenzialmente di cartoni animati, attività a cui si è appassionato da ragazzino e che ha portato avanti professionalmente dal 1976 al 2018. In questo lungo periodo ha collaborato con lo studio di Bruno Bozzetto di Milano come animatore e direttore dell'animazione e poi, con La Lanterna Magica di Torino, come regista dell'animazione dei due film che l'hanno resa famosa: La Freccia Azzurra e La Gabbianella e il Gatto. Ha anche prodotto e diretto con l'amico Giorgio Valentini e in collaborazione con Enanimation di Torino, due cicli della serie animata Uffa che Pazienza andata in onda su Rai2.

"Se grazie a questa riscrittura uno o due nuovi lettori si uniranno a quei venticinque che il Manzoni, scherzosamente, si augurava si potessero interessare al suo libro, per me sarà un successo" chiosa Pautasso.

Il libro

Il volume si intitola I Promessi sposi che non hai mai letto prima ed è edito in self publishing con la piattaforma Youcanprint. Tutte le informazioni si possono recuperare sul sito ufficiale.