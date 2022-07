Promotori assicurativi e finanziari, ecco il nuovo direttivo

Antonio Peccati è stato confermato alla guida del Gruppo Promotori Assicurativi e Finanziari di Confcommercio Lecco. Il presidente uscente - numero uno anche di Confcommercio Lecco dal 2016 - è stato rieletto all'unanimità e resterà in carica per il quinquennio 2022-2027.

I consiglieri eletti all'unanimità

In occasione dell'assemblea elettiva, svoltasi lunedì 18 luglio nella sede dell'associazione in piazza Garibaldi a Lecco, è stato rinnovato anche il Direttivo della categoria. All'unanimità sono stati eletti come consiglieri Pietro Frigerio di Lecco, Saverio Maggioni di Lecco, Alessia Carmignani di Mandello, Giulio Bonaiti di Lecco, Claudio Somaruga di Valmadrera, Giovanni Luigi Molinari di Lecco e Giuseppe Peccati di Lecco.

"Vogliamo dare risposte concrete alla categoria"

Per tutti si è trattato di una conferma visto che già facevano parte del Consiglio nel precedente quinquennio 2017-2022: l'unica eccezione è Molinari, new entry del gruppo. "Ringrazio l'assemblea, anche a nome dei consiglieri, per la fiducia - evidenzia il presidente Peccati - Vogliamo dare risposte concrete alla categoria che rappresentiamo, cercando un sempre maggiore coinvolgimento degli associati?.