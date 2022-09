Sulla Sp67 si posano tubazioni in carreggiata: tre giorni di chiusura

Prorogata l'ordinanza di chiusura della Strada Provinciale 67 Alta Valsassina e Valvarrone in prossimità del torrente Varroncello.

Continuano infatti i lavori di scavo in attraversamento e in senso longitudinale alla carreggiata, realizzati nella piattaforma stradale, per posa tubazione premente. Il tratto interessato va dal pk 10+130 al pk 11+415 nei comuni di Pagnona e Premana, per conto delle Società Lario Reti Holding Spa e Le Reti Spa.

La Provincia di Lecco ha prorogato l'ordinanza n. 36 (con la quale disponeva la chiusura) dispondendo così la chiusura del tratto dalle ore 8 alle 17 nelle giornate di lunedì 26 settembre, martedì 27 settembre e mercoledì 28 settembre 2022. Sarà comunque garantito il transito dei mezzi di soccorso.