Corteo, interventi in piazza e giustizia climatica: i giovani protestano per l'ambiente

L'annunciato sciopero per il clima torna protagonista a Lecco. Venerdì 23 settembre le ragazze e i ragazzi di Fridays for Future Lecco torneranno a scendere in piazza per “far sentire le nostre voci e ricordare all’attuale classe politica che i problemi ambientali vanno affrontati subito, poiche? il tempo sta rapidamente scadendo”. Nel 2020 l'appuntamento era stato obbligatoriamente virtuale, mentre nel 2019 le centralissime piazze del capoluogo erano state riempite dalla chiassosa massa di giovani.

“Crisi ecologica, crisi sociale, crisi economica... Il futuro di ognuno di noi e? a rischio: meno di dieci anni ci rimangono per un radicale cambio di rotta, per realizzare un modello diverso di produzione, di consumo e di stile di vita - spiegano i ragazzi -. Di fronte a una realta? che si presenta cosi? incerta e minacciosa, non ci stiamo. E? tempo di alzare la testa con coraggio per esigere ed ottenere le misure essenziali che ci servono. Le misure contenuta nella nostra Agenda Climatica, che come Fridays For Future Italia abbiamo elaborato per e oltre queste elezioni, le prime elezioni climatiche della storia del nostro paese”.

"E? essenziale che nel breve periodo, qualunque governo si insedii, le aziende del fossile come ENI, che hanno lucrato sulla pelle di milioni e devastando il pianeta, paghino gli interventi per la transizione ecologica e il contrasto al carovita”, aggiunge Damiano, attivista del gruppo locale”. “Lanciamo percio? un appello alla cittadinanza, studenti e lavoratori - afferma quindi Laura, attivista - a riempire insieme a noi le strade della nostra citta? per far si? che la nostra voce venga realmente ascoltata dalle istituzioni”.

Sciopero per il clima del 22 settembre, il programma

Annunciato anche il programma della giornata: