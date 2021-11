Sindacati in protesta contro la manovra. Riva (Cgil Lecco): “Il Governo ci ascolti”

Sindacati in piazza a Milano per protestare contro la manovra del Governo Draghi. Nelle file della Cgil figurano anche i membri della sezione lecchese; tra di loro anche il segretario Diego Riva: “Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, la gente ha capito che serve continuare questa mobilitazione e la cosa è avvenuta. Il Governo deve cambiare rotta, coinvolgendo le parti sociali per discutere e non solo dopo la sottoscrizione. Ci sono delle necessità oggettive su alcuni temi: pensioni, fiscalità e giovani; su questi temi noi non arretreremo, sono fondamentali per la costruzione del futuro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.