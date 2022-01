Abbadia, i volontari ripuliscono gli argini del torrente Zerbo

Volontari in azione per ripulire il letto del torrente Zerbo. È stata una domenica di grande lavoro per 14 componenti del gruppo comunale di Protezione civile di Abbadia Lariana, che dalle prime ore del mattino si sono dati appuntamento in Via Privata Campeggio, sotto la guida del nuovo coordinatore Andrea Origoni, per un'accurata pulizia degli argini nell'ambito dell'operazione "Fiumi sicuri" che si ripete ogni anno nei vari tratti dello Zerbo. Tagliati arbusti e rami pericolanti. Le attività si sono protratte per tutta la giornata.

Cos'è "Fiumi sicuri"

La Provincia di Lecco sostiene i Comuni dotati di un gruppo comunale di Protezione civile e le associazioni di protezione civile iscritte nella sezione provinciale Lecco del Registro regionale del volontariato per sviluppare attività di prevenzione e prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio provinciale, dando corso a specifiche attività esercitativa e formativa, per sviluppare l'attività di "Fiumi sicuri" quale opera di prevenzione finalizzata alla manutenzione dei corsi d'acqua e preparazione/esercitazione alla gestione dell'emergenza.